Yerel

- İzmir Pınargücü, TFF U17 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

DENİZLİ - Denizli'de oynanan TFF U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe B Grubu final maçında İzmir Pınargücü, 4. dakikada 6 kişi kalan Muğlaspor'u 3-0 hükmen mağlup ederek şampiyon oldu.

Denizli'de oynanan TFF U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe B Grubu müsabakalarında İzmir Aliağa SK, Burdur Bucak Oğuzhanspor, Muğlaspor, Isparta Özel İdarespor ve Antalya Kale Kapısı SK takımları ile mücadele eden İzmir Pınargücü şampiyon oldu.

Final maçında Muğlaspor ile karşılaşan İzmir Pınargücü rakibin maçın 4. dakikasında sakatlıklar nedeniyle 7 kişinin altında kalması ve sahadan çekilmesi sonucu 3-0 hükmen yenik sayılması nedeniyle şampiyon oldu. Mavi-beyazlılar, bu sonuçla son 20 takım arasına girdi ve ikinci kademe maçlarına katılmayı hak kazandı.

"Gelmeden önce rakiplerimize baktığımızda çok favori değildik"

Şampiyonayı değerlendiren Pınargücü Teknik Sorumlusu Yalçın Akdemir, altyapıya büyün önem veren bir kulüp olduklarına dikkat çekerek "Şampiyon olduk. Çok büyük mutluluk yaşıyoruz. Bu tür başarılar günler yıllar geçtikçe daha değerli oluyor. Aslında gelmeden önce rakiplerimize baktığımızda çok favori değildik. Aliağa Muğla gibi iyi takımlar vardı. Pınargücü varsa, mutlaka bir başarı vardır. İddia asla bitmez. Biz bitti demeden bitmez. Yine Pınargücü zirvede. Aliağa, Muğla ve Burdur gibi değerli rakipler vardı. Antalya takımı da kaliteli bir takım. İki maçı da 3-0, 5-1 geçtik" dedi.

"Tarih şampiyonları yazar"

Muğlaspor'un final maçına geçmiş maçlardaki kırmızı kartlardan dolayı tam kadro ile çıkmadığına dikkat çeken Akdemir "Bu nedenle buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama sonuçta tarih şampiyonları yazar. Tarih Muğlaspor'un çıkmadığını yazmayacak. Pınargücü'nün şampiyonluğunu yazacak. Bizim için önemli olan bu. Bizim kulüp olarak yaz kış idmana katılımımız yüzde doksan dokuz oldu. İzmir'in farklı bölgelerinden gelen çocuklarımız var. Çocuklarımız inanılmaz karakter sahipleri. Burada da çok büyük karakter koydular. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Bu sonuçla Türkiye'de son 20 takım arasına kaldık. Bunu ikinci kez başarıyoruz" ifadelerini kullandı.