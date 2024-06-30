İzmir Selçuk'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İzmir Selçuk'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına 4 uçak, 8 helikopter, 80 kara aracı ve yaklaşık 500 personel müdahale etti. Yaklaşık 350 hektar alan etkilenirken, 12 saat süren mücadele sonucunda alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

30.06.2024 09:46
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(İZMİR) - İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkisinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda dün saat 17.12'de yangın çıkmış ve alevler rüzgarın da şiddetiyle hızla yayılmıştı. İlk müdahale 17.20'de gerçekleştirilirken, alevler Aydın'ın Kuşadası ilçesine de sıçramıştı.

Yangınına ilk anda 4 uçak, 8 helikopter, 80 kara aracı ile müdahale edildi. Hava karardığında üç gece görüş helikopteri de devreye girdi ve toplam  118 kara aracı ve 500'e yakın personelle yapılan çalışmalar sonuç verdi.

Yaklaşık 350 hektar alanın etkilendiği yangınla 12 saat süren mücadele sonucunda ve rüzgarın da etkisini yitirmesiyle alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Gün doğumuyla soğutma çalışmalarına havadan helikopterlerle destek veriliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Selçuk'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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