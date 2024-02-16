İzmir Ticaret Odası Sağlık Turizmi Zirvesi Gerçekleştirildi

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İzmir Ticaret Odasında (İZTO), 120 sektör temsilcisinin katılımıyla "sağlık turizmi" zirvesi gerçekleştirildi. Sektörün profesyonellerinin görüş ve önerilerini paylaştığı toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, "Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) sağlık turizmine verdiği önem kentimiz için büyük bir fırsat. Odamız ve TGA iş birliği halinde kentimizdeki sağlık turizminin gelişimi için projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir Valiliğinin talebi, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonu ve İzmir Ticaret Odasının ev sahipliğiyle, sağlık turizmi değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantya, 120 sektör temsilcisinin katılım sağladı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, İzmir'in sağlık turizminde en büyük avantajlarından bir tanesinin, sağlık alanında eğitim seçeneklerinin çok gelişmiş olması olduğunu söyledi. Özkardeş, "Eğitimciler ile sağlık turizmi paydaşlarının aynı kentte bir arada bulunması sektörün gelişimi için önemli bir ivme oluşturuyor. Kentimizde 5 tıp fakültesi hastanesi var. Bunların yanı sıra sağlık eğitiminin önemli bileşenlerini oluşturan bakım hizmetleri gibi alanlarda da çok değerli eğitim kurumlarımız mevcut" dedi.

İzmir'de valilik, belediye, Kültür ve Turizm Bakanlığı, oda ve borsalar, İzmir Vakfı ve sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tüm paydaşların sinerji içinde olmasının önemine dikkat çeken Özkardeş, "Başta Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Özgener olmak üzere tüm Yönetim Kurulumuz göreve geldiği ilk günden beri bu sinerjinin oluşması ve devam ettirilmesi için hassasiyet göstermiştir. TGA'nın sağlık turizmine verdiği önem kentimiz için büyük bir fırsat. Odamız ve TGA iş birliği halinde kentimizdeki sağlık turizminin gelişimi için projeler üretmeye devam edeceğiz. Bugün burada sektörün analiz edilmesi amacıyla atmış olduğumuz ilk adım, gelecek günlerde sektörün sürdürülebilir ve uzun vadeli olarak büyümesi için devam edecek" diye konuştu.

Özkardeş sözlerine şöyle devam etti:

"İzmir'e yönelik direkt uçuşların arttırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam etmemizin bir ayağı da sağlık turizmi ile bağlantılı. İzmir'de yeni hayata geçen şehir hastanelerinin teknik altyapısı ve gelişmiş insan gücü ile onkolojiden genel cerrahiye kadar uzun süreli tedavi imkanı sunduğu göz önüne alındığında Afrika'dan, Orta Doğu'dan ve Azerbaycan'dan hastaların kentimize getirilmesi için uçuş ağımızın arttırılması büyük önem taşıyor."

Düzenlenen toplantıya ayrıca; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Bozdemir, Sağlık Turizmi Birimi Şube Müdürü Erkan Ersoy, İzmir İl Kültür Turizm Müdür Vekili Fahrettin Kerem Çevik, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kaan Erge, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, İzmir Vakfı Müdürü Deniz Karaca, İZTO yetkilileri ve üyeleri, - İZMİR