Üye Girişi
İzmir turizmi için önemli hamle: "Direct İzmir" - Son Dakika

İzmir turizmi için önemli hamle: "Direct İzmir"

11.01.2022 15:17
İzmir turizmi için önemli hamle: "Direct İzmir"

İzmir'de turizmi 12 aya yaymak, yurt içi ve yurt dışındaki şehirlere direkt uçuş sayısını arttırmak için hayata geçirilen 'Direct İzmir' uygulamasının tanıtımında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Direct İzmir bizim için İzmir'in kabuğunda sıyrılıp dünya ile buluşması demek.

İzmir'de turizmi 12 aya yaymak, yurt içi ve yurt dışındaki şehirlere direkt uçuş sayısını arttırmak için hayata geçirilen 'Direct İzmir' uygulamasının tanıtımında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Direct İzmir bizim için İzmir'in kabuğunda sıyrılıp dünya ile buluşması demek. İzmir'i İzmir yapan dünya ile ne kadar buluştuğu ile bağlantılıdır. İzmir, o kabuğunu kıramazsa dünya kenti olma vasfından uzaklaşmasına neden oluyor" dedi.

İzmir Vakfı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin turizm potansiyelini artırmak ve İzmir'den dünyaya yapılan uçuşları tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği 'Direct İzmir' projesinin lansmanı Tarihi Havagazı Fabrikasında gerçekleştirildi. Lansmana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra hava yolu şirketlerinin temsilcileri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Lansmanda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çok heyecanlı olduğunu belirtirek, "Direct İzmir bizim için İzmir'in kabuğunda sıyrılıp dünya ile buluşması demek. İzmir'i İzmir yapan dünya ile ne kadar buluştuğu ile bağlantılıdır. İzmir o kabuğunu kıramazsa dünya kenti olma vasfından uzaklaşmasına neden oluyor. Bu buluşmanın bizim için en değerli anlamı bu. En büyük şansımızı da bu buluşmayı mümkün kılan temsilci arkadaşlarımız. Onların güveni en büyük şansımız. İçleri rahat olsun. İzmir bu güveni asla boşa çıkarmayacak. Sizler İzmir'den güç aldıkça İzmir size güç vermeye devam edecek" dedi.

"Biz bütün insanlığın macerasının kesintiye uğradığı bu 2 yılda boş durmadık" diyen Soyer, "İzmir'in dünya kenti olması için çalışmalar yaptık. 2021 yılı başında önce İzmir Turizm Stratejisini yayınladık. Onun içinde yazanları tek tek yerine getirmeye çalışıyoruz. Önce dijital turizm altyapısı hazırlamaya başladık. Turuncu Çember Hijyen Sertifikasını uygulamaya başladık. Sektör temsilcilerimizin talebi doğrultusunda tur otobüslerinin durması için Konak Meydanında durma noktaları belirledik. UNESCO dünya mirasında 2 mirasımız vardı, bunu 6'ya çıkarmak için çalışmalar başlattık. İzmir yeniden önemli bir kruvaziyer limanı haline getirmek için ilgili odalar ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yıllar sonra ilk kruvaziyer gemisi Mart ayı içinde İzmir'e gelecek. İzmir'e direkt uçuşları güçlendirmeyi planladığımız proje ile sizle buluştuk" ifadelerini kullandı.

"İzmir'in bir ruhu var"

Direkt uçuşları arttırmak için planladıkları üç ana başlığı da açıklayan Soyer, "İlki satışta olan ancak yeterli yolcu sayısına ulaşamayan uçuşların, uçuşlarına devam etmesini sağlamak. İkincisi sadece yaz aylarında olan direkt uçuşların tüm yıla yayılması. Son olarak ise destinasyonlar arttırmayı hedefliyoruz. İzmirlilerin dünya ile buluşmasının kapısını açmaya çalışıyoruz. Bunun için İzmir'deki paydaşlarımız ile eşgüdüm halinde çalışıyoruz. İzmir Havalimanını yeni bir cazibe merkezi haline getirecek bu çalışma sadece Ege Bölgesi'nin değil tüm Türkiye'nin turizmine hareket getirecek. Gerçekleşen 49 direkt uçuş sayısı 54'e çıkacak. Bugün yapılan adım, sefer sayılarının arttırılması için çok önemli bir adım. Bu protokol ile İzmir'den direkt uçuş düzenleyen firmalarla 'direktizmir.com' adı ile bir internet sistemi kurduk. Vatandaşlarımız bu site sayesinde İzmir'den aktarmasız uçulabilen tüm noktaları kolayca öğrenebilecek. Yeni destinasyonları oluşturmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gövdemizle sizin yanınızda olacağız. İzmir'e katkı sunan tüm kurumların yanında olmak görevimiz. İzmir turizminin emin adımlarla ve tüm paydaşlarla bir adım daha ileriye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bu ortaklıkla İzmir turizmini pandemiye rağmen birlikte ilerleteceğiz. Çünkü biliyoruz ki İzmir'in ruhu var ve bu ruh bizi zenginleştiren en temel değerimiz" diye konuştu.

"Umudumuz İzmir'in hak ettiği yere gelerek bir tatil noktası olması"

Hedeflerinin İzmir'in hak ettiği yere gelebilmesi olduğunu belirten Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, "Burada turizmin İzmir için öneminden önce İzmir'in turizm için öneminden bahsetmek lazım. İzmir turizm için başlı başına bir değer. Biz burada destek veriyoruz ve desteklenmeyi bekliyoruz. İzmir bilinen markalaşma sürecinde de emin adımlarla ilerleyen bir il. İzmir çıkışlı uçuşlarımıza bizler hiç ara vermeden devam ettik. Kapanışların yaşandığı, vize sorunlarının yaşandığı yerler de var. Müşterinin kafası çok karışık. Biz bu anlamda servis ekibimizi güçlendirerek yolcunun nasıl seyahat edebileceğini göstermeye çalışıyoruz. Biz tek yönde 208 bin koltuk ile Almanya ağırlıklı destinasyonlar üzerinden hizmet veriyoruz. Yaz için 735 bin koltuk planlaması yapıldı. Satış anlamında ilerlemeye devam ediyoruz. Planlarımızı bu şekilde yaptık. İzmir'e doğrudan bağlanacak uçuşların bulunabilmesi için çok faydalı bir platform. Bu web sitesinin içeriği çok önemli. İzmir'i araştıran, keşfetmek isteyen müşteri İzmir'i taradığında bu uçuşlara ulaşma imkanı olacak. İzmir hem doğa hem çevre güzellikleri ile çevre illeri de büyük ilgi gören bir şehir. Avrupalı turist İzmir'in tarihi ve doğa güzelliklerini çok biliyor, umudumuz İzmir'in tüm dünyadan hak ettiği yere gelerek bir tatil noktası olmasıdır" diye konuştu.

Lansmana katılan diğer havayolu şirketlerinin yöneticileri de projeden övgüyle bahsetti. Konuşmaların ardından havayolu şirketlerinin temsilcileri ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Direct İzmir' sözleşmesini imzaladı. - İZMİR

İzmir turizmi için önemli hamle: Direct İzmir

YORUMLAR
500

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Turizm, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir turizmi için önemli hamle: 'Direct İzmir' - Son Dakika


Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü         
16:40
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
16:38 Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz
16:19 Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor
16:16 İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!
15:59 Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu
15:54 İntihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın arkadaşları: Daha kaç gülüş solacak?
15:45 2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında cansız bir şekilde bulundu
15:38 Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?
15:31 Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Babası canlı yayında yaşananları anlattı
15:10 Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi
15:09 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 16:45:47. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir turizmi için önemli hamle: "Direct İzmir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement