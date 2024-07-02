İzmirli Mimar ve Mühendislerden Kartondan Tekneler Yarışması - Son Dakika
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İzmirli Mimar ve Mühendislerden Kartondan Tekneler Yarışması

İzmirli Mimar ve Mühendislerden Kartondan Tekneler Yarışması

İzmirli mimar ve mühendislerin her yıl Kabotaj Bayramı'nda düzenledikleri 'Kartondan Tekneler' yarışmasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Bazı tekneler suya iner inmez batarken, iki tekne, kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta duran sahil güvenlik teknelerine kadar gidip tekrar kıyıya batmadan ulaştı.

02.07.2024 10:40  Güncelleme: 10:41
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İzmirli mimar ve mühendislerin her yıl Kabotaj Bayramı'nda düzenledikleri "Kartondan Tekneler" yarışmasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Bazı tekneler suya iner inmez batarken, iki tekne, kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta duran sahil güvenlik teknelerine kadar gidip tekrar kıyıya batmadan ulaştı.

İzmir Körfezi'nde renkli görüntülere sahne olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odalarının etkinlikleriyle devam etti. Kabotaj Kanunu'nun kabulü nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Kartondan Tekneler" yarışması, bu yıl 16'ncı kez yapıldı. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ın yanı sıra Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Aykut Akdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, TMMOB'a bağlı meslek kuruluşlarının temsilcileri ile TMMOB'a bağlı mimar ve mühendisler katıldı.

Kartondan teknelerle kıran kırana yarış

Yarışma öncesi meslek kuruluşları Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Pier'e yürüyerek kendi imkanlarıyla yaptıkları karton tekneleri taşıdı. Sahil güvenlik botlarının eşlik ettiği yarışmada, TMMOB'a bağlı meslek kuruluşları ile TMMOB emeklilerinin yer aldığı bir grup kendi tasarımları karton tekneleri suya indirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ın start vermesinin ardından Körfez'de yarış başladı. Bazı tekneler suya iner inmez batarken Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile TMMOB emekli grubunun hazırladığı tekneler kıran kırana yarışa girdi. İki tekne, kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta duran sahil güvenlik teknelerine kadar gidip tekrar kıyıya batmadan ulaştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışı Şimay Nasay'ın kullandığı Makine Mühendisleri Odası teknesi kazandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmirli Mimar ve Mühendislerden Kartondan Tekneler Yarışması - Son Dakika

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