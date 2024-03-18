İzmirli Sanatçı Çay Poşetleriyle Sergi Açtı

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İzmirli sanatçı Dilek Karaçayır Özer, çay poşeti üzerine yaptığı resimler ve çay poşetlerinden yaptığı tasarımları Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. "Dembedem" isimli çay poşeti sanatı sergisi büyük ilgi gördü.

Bornova Belediyesi, dikkat çekici bir sergiye ev sahipliği yaptı. İzmirli sanatçı Dilek Karaçayır Özer çevrenin korunmasının önemine dikkat çekmek için tuval olarak kullanılmış çay poşetlerini seçti. Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide, çay poşetlerinin üzerine suluboya ve akrilik boya ile yapılan kadın portreleri büyük ilgi görürken, yine çay poşetlerinden yapılan şapka, kaftan ve kimono gibi tasarımlar da sanatseverleri şaşırttı.

Çay poşetlerini ileri dönüştürerek kullandığı materyalin dokusunu derinleştirdiğini ve yaptığı tasarımların üzerine eski sandıklardan çıkma oyalar ve nakışlarla süslemeler yaptığını söyleyen Sanatçı Dilek Karaçayır Özer, resimlerinde ve tasarımlarında ağırlıklı olarak kadın üzerine çalışmayı sevdiğini, doğu esintisinin ve yalnızlığın izlendiği çalışmalara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

DİLEK KARAÇAYIR ÖZER KİMDİR?

1966 İzmir doğumlu Dilek Karaçayır Özer, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra İzmir Kent Kültürü ve Sanat Dergisi'nin grafik tasarım ve editörlük görevini üstlendi. Erken yaşlarda resim yapmaya başlayan Özer, Gazete Ege'deki "Dilek Ağacı" köşesinde yazdıklarını "Düşlerimizdeki Kadın, Düşlerimizdeki Yürek" isimli kitabında derledi.Çeşitli mecralarda öyküleri ve şiirleri yayınlanan Özer, "Kağıt Gemi adlı bir masal kitabı da yayınladı. İzmir'dre yayın yapan gazetelerde editörlük görevleri üstlendi.