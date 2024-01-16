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İzmit Belediye Başkanı, 16 Ocak konulu belgesel film müjdesini verdi - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı, 16 Ocak konulu belgesel film müjdesini verdi

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Basın Onur Günü programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 16 Ocak'ın tüm ülkede tanınmasına katkıda bulunmak için uzun metrajlı bir belgesel film hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te yaptığı basın toplantısının yıl dönümünde verilecek olan belgesel film müjdesi, Kocaelili basın mensupları arasında büyük heyecan yarattı. Başkan Hürriyet, belgesel çalışmasının Atatürk'ün İzmit ziyaretleri ve İzmit'in Türkiye için önemini anlatacağını belirtti ve çalışmanın Şubat sonu Mart başı gibi tamamlanmasını temenni etti.

İzmit Belediye Başkanı, 16 Ocak konulu belgesel film müjdesini verdi
16.01.2024 - 17:34,
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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından 16 Ocak Basın Onur Günü programı düzenlendi. Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "16 Ocak'ın tüm ülkede tanınmasına katkıda bulunmak için, çok ünlü bir yönetmenin hazırlayacağı uzun metrajlı bir belgesel film hazırlığı içindeyiz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, katıldığı Basın Onur Günü programında Kocaelili basın mensuplarına, 16 Ocak konulu belgesel filmin müjdesini verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk ve tek basın toplantısını yaptığı, devletin yönetim şekline dair ipuçlarını gazetecilerle paylaştığı 16 Ocak 1923'ün yıl dönümünde verilen belgesel film müjdesi gazetecilerde büyük heyecan yarattı.

Belgeselle ilgili açıklama yapan Başkan Hürriyet, şunları söyledi:

"Bütün ziyaretlerimizde bu kentte müjdelenenleri, bu kentin tarihinin taşıdığı emsalsiz değeri anlatmaya çalışıyoruz. Bu müjdelerin ulusal anlamda hak ettiği yeri bulmadığını düşünüyorum. 16 Ocak Basın Onur Günü de bu müjdelerden bir tanesi. Ülkenin Cumhuriyet ile yönetileceğinin İzmit'ten duyurulduğunu daha fazla anlatmak gerekiyor.

16 Ocak ile ilgili uzun metrajlı bir belgesel çalışmamız var. Ünlü belgesel yapımcılarıyla Atatürk'ün İzmit ziyaretleri ve İzmit'in Türkiye için önemini anlatan önemli bir çalışma yapıyoruz. Hazırlıklarımız heyecanla devam ediyor. Tüm halkımıza güzel bir gala ile izletmek istiyoruz. Şubat sonu Mart başı gibi bitmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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