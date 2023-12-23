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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kadınlarla bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK'te el emeğiyle üretim yapan kadınları ziyaret etti. Kadınlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, üretime katılan kadınlara başarılar diledi ve kadın istihdamına verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kadınlarla bir araya geldi
23.12.2023 - 14:14,
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gittikleri kurslarda hem sosyalleşen hem de dikim öğrenen kadınlarla bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK'te el emeğiyle üretim yapan kadınları ziyaret etti. Yenişehir Mahalle Konağı'ndaki Mefruşat ve Dikim-Giyim Kurslarında kadınlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, üretime katılmalarından dolayı tebrik ettiği kadınlara başarılar diledi. İZMEK çatısı altında hem meslek sahibi olan hem de sosyalleşen kadınlar, kadın istihdamına verdiği destekten dolayı Başkan Hürriyet'e teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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