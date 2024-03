İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı

Yerel

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilk iftarını Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı'nda vatandaşlarla birlikte yaparak, "Yediğimiz yemekleri aşevinde üretiyoruz. Sizin paranızı daha iyi kullanmak ve öz gücümüzü artırmaya çalışıyoruz" dedi.

Her gün farklı mahallelerde halk iftarları düzenleyecek olan İzmit Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Pazar Alanı'nda iftar programı gerçekleştirdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de ilk iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı. Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyen Başkan Hürriyet, "Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin. Ramazan ayımız mübarek olsun. Her zaman burada bir kızınız, kardeşiniz, komşunuz olduğunu unutmayın. Bu gönül sofralarında bu güzellikleri her zaman sizlerle paylaşacağız. Çalışma arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Aşevimiz sayesinde 13 bin kişiye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda yediğimiz yemekleri aşevinde üretiyoruz. Sizin paranızı daha iyi kullanmak ve öz gücümüzü artırmaya çalışıyoruz. Bu da sofralarımızı paylaşmaya vesile oluyor. İhale edip dışarıya vermiyoruz. Yemeğin hazırlanmasından sofraların kurulmasına kadar hepsini arkadaşlarımız hazırlıyor. Bu iftarlar sizlerin parasıyla veriliyor. Bu hayır hepimizin hayrı" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ