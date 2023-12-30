 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Yılbaşı İçin Süslenen Kent Merkezini Gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Yılbaşı İçin Süslenen Kent Merkezini Gezdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye caddesindeki yılbaşı süslerini ve belediye önündeki yılbaşı ağacını inceledi, esnafa ve vatandaşlara yeni yıl için iyi dileklerini iletti. Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından süslenen kent merkezini dolaşarak esnafla ve vatandaşla sohbet etti. Hürriyet kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla da bol bol hatıra çekilerek yeni yıl için güzel temennilerde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Yılbaşı İçin Süslenen Kent Merkezini Gezdi
30.12.2023 - 14:43,
Abone Ol

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye caddesindeki yılbaşı süslerini ve belediye önündeki yılbaşı ağacını inceledi, esnafa ve vatandaşlara yeni yıl için iyi dileklerini iletti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından süslenen kent merkezini dolaşarak esnafla ve vatandaşla sohbet etti. Hürriyet kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla da bol bol hatıra çekilerek yeni yıl için güzel temennilerde bulundu.

"ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPTIK"

Başkan Hürriyet, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentin dört bir köşesinde 2024 yılına girerken çok güzel çalışmalar yaptılar. Işıklandırma ve güzel objeler yaptılar. Özellikle çocuklar ve gençler çok sevdi ve şu anda kent merkezi çok kalabalık.

"EMEKÇİLERİMİZİN EL EMEĞİ İLE ÜRETİLDİ"

Fethiye Caddesinde de Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı bir kırmızı halı çalışması var. Geçen sene heves edip yapamamıştık bu sene nasip oldu. Fethiye Caddesine komple bir kırmızı halı serdik. Burada bir yürüyüş yolu oluşturduk. Güzel balonlar, süslemeler ve taklar yaptı arkadaşlarımız. Hepsi dışarıdan malzeme almaksızın kendi el emekleri ile atölyelerde üretildi.

"GENÇLERİMİZ GÜZEL DUYGULARI TATSIN"

Ben İzmit için çalışan bütün emekçi kardeşlerime, atölyelerdeki ustalarımıza teşekkür ediyorum. Kentin cıvı cıvıl olmasını seviyoruz. Yeni yıl eğlencelerini şehitlerimiz nedeniyle iptal etmiştik ama yine de renkli girelim yeni yıla. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu güzel duyguları tatsın biraz neşelensinler istedik."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Hürriyet, Fethiye, Kocaeli, Etkinlikler, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Yılbaşı İçin Süslenen Kent Merkezini Gezdi - Son Dakika


15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44
Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28
Fransa başka ülkelerden imam almayacak Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25
İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:25
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:13
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52
Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası

Son Dakika
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28 Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25 Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:25 İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:13 İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52 Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 15:32:20. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Yılbaşı İçin Süslenen Kent Merkezini Gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement