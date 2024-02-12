İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan ve Meclis Üyeleri Anıldı

Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ve İzmit Belediyesi Meclis üyeleri, ölüm yıl dönümlerinde mezarları başında anıldı. Anmaya katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Öyle güzel izler, öyle güzel dostluklar, öyle güzel hizmetler bırakmışlar ki vefatlarının üzerinden 53 yıl geçmesine rağmen halen unutulmuyor. Bizlerin görev ve sorumluluğu da onları unutmamak, unutturmamak, hatıralarını yaşatmak. Onları gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin boynumuzun borcu" dedi.
Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle göreve gelen ilk kadın il belediye başkanı olarak tarihe adını yazdıran Leyla Atakan, 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği bir trafik kazasında, Meclis üyeleri İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay ile birlikte yaşamını yitirdi.
İzmit'e önemli hizmetleri olan Leyla Atakan ve Meclis üyeleri, ölümlerinin 53'üncü yılında mezarları başında anıldı. Anma programına Atakan'dan sonra İzmit'te belediye başkanlığı bayrağını devralan ilk kadın başkan Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Uğur Saral, Atakan, Kolaylı, Yüksel ve Özbay ailelerinin üyeleri katıldı.
Anma programında duygularını paylaşan Başkan Hürriyet, şunları söyledi:
"Değerlerimizi anmaya, unutturmamaya çalışıyoruz. Bu kentte iz bırakan bu kente emek veren Leyla Atakan ve arkadaşlarının ölüm yıldönümü. Ne yazık ki kısacık görev süreleri içerisinde geçirdikleri trafik kazası neticesinde aramızdan ayrıldılar. Öyle güzel izler, öyle güzel dostluklar, öyle güzel hizmetler bırakmışlar ki vefatlarının üzerinden 53 yıl geçmesine rağmen halen unutulmuyor. Bizlerin görev ve sorumluluğu da onları unutmamak, unutturmamak, hatıralarını yaşatmak. Onları gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin boynumuzun borcu. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'ne bu önemli insanlara yıllarca sahip çıktığı için teşekkür ediyorum.
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği ile birlikte bu sene hem rahmetli Leyla Atakan, hem de değerli çalışma arkadaşlarının anısını daha iyi anlatabilmek için daha kayda değer çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu akşam da o çalışmanın ilk meyvesini alacağız. Leyla Hanım ve arkadaşlarının bu kente kattığı değerleri çok önemsiyoruz. Onların halkçı belediyecilik anlayışını gençlere anlatmak zorundayız. Leyla Atakan, Türkiye'nin serbest seçimle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı ama ne yazık ki Türkiye ölçeğinde bu fazla bilinmiyor.
Aramızdan ayrıldılar ama hala İzmit'e emekleri geçiyor. Onun bıraktığı anılar İzmit'in marka değerine katkı sunuyor. Değerli ailelere çok teşekkür ediyorum. Leyla Hanım ile birlikte vefat eden İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay'ın değerli ailelerinin bize verdikleri destek sayesinde onların anısına daha fazla sahip çıkabileceğiz, yaptıklarını daha fazla duyurabileceğiz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Akşam tüm İzmit halkına armağan edeceğimiz güzel eserin galasına herkesi bekliyoruz."
Bağçeşme Mezarlığı'nda yapılan anma töreninin ardından Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları anısına Fevziye Camii'nde Yasin-i Şerif okundu.
Leyla Atakan görev yaptığı süre boyunca, İzmit'te altyapı, imar, şehircilik ve sosyal hizmet alanında birçok sorunu çözdü. Leyla Atakan, bugün hala kullanılmaya devam eden Kocaeli Fuarı'nı, İzmit Körfezi'nin bataklık olan kısmında gerekli çalışmalar yaparak kurmuş ve 28 Haziran 1969 tarihinde Kocaeli Sanayi sergisi olarak da açmıştı.
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