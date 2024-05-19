İzmit Belediyesi Gençleri Yürüyüşte Buluşturdu - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Gençleri Yürüyüşte Buluşturdu

İzmit Belediyesi Gençleri Yürüyüşte Buluşturdu

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençleri yürüyüşte bir araya getirdi. Gençler, Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'na yürüyerek karanfil bıraktı ve SEKA Park'ta sportif aktivitelerle eğlendi.

19.05.2024 08:05  Güncelleme: 08:06
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İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençler yürüyüşte bir araya geldi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel birbirinden renkli etkinlikler hazırlandı. Gençlik Yürüyüşü kapsamında İzmit Belediye Meydanı'nda buluşan gençler, Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'na yürüdü. Gençler, kendilerine bu güzel günü armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına karanfil bıraktı. Yürüyüşün ardından SEKA Park'ta gençler için birçok sportif aktivite düzenlendi. Bocce, ayak tenisi ve voleybol oynayan gençlere mobil ikram aracından çorba, kek ve limonata ikramı yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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