İzmit Belediyesi'nden Bursa Gezisi

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası, İzmit'teki muhtarlar ve eşleriyle birlikte Bursa turu düzenledi.

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası, ilçedeki muhtarla iletişimi güçlendirmek ve kaynaşmayı artırmak adına gezilere devam ediyor. Geçen haftalarda muhtarlarla birlikte Boğaz turu düzenleyen İzmit Belediyesi, bu kez de muhtarlar ve eşlerini Bursa yolculuğuna çıkardı. Bursa'ya, tarihi ve kültürel anlamda incelenmek üzere gezi yapılırken gezinin ilk durağı Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkız Köyü oldu.

BURSA HAKKINDA BİLGİ ALDILAR

Muhtarlar, burada eski Bursa evlerini görürken sonrasında ise Tophane mevkiine geçerek Osmanlı Devleti kurucusu Osman Gazi ve Orhan Gazi için dua etti ve şehrin siluetini izlediler. Bursa gezisi kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne giden muhtarlar, Bursa'nın tarihi ve kültürel yerleri ile manevi şahsiyetleri hakkında bilgi aldı. Bursa gezisinden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar ve eşleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkürlerini ilettiler.