İzmit Belediyesi'nden Bursa Gezisi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit Belediyesi'nden Bursa Gezisi

12.06.2022 11:49
İzmit Belediyesi'nden Bursa Gezisi

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası, İzmit’teki muhtarlar ve eşleriyle birlikte Bursa turu düzenledi.

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası, İzmit'teki muhtarlar ve eşleriyle birlikte Bursa turu düzenledi.

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası, ilçedeki muhtarla iletişimi güçlendirmek ve kaynaşmayı artırmak adına gezilere devam ediyor. Geçen haftalarda muhtarlarla birlikte Boğaz turu düzenleyen İzmit Belediyesi, bu kez de muhtarlar ve eşlerini Bursa yolculuğuna çıkardı. Bursa'ya, tarihi ve kültürel anlamda incelenmek üzere gezi yapılırken gezinin ilk durağı Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkız Köyü oldu.

BURSA HAKKINDA BİLGİ ALDILAR

Muhtarlar, burada eski Bursa evlerini görürken sonrasında ise Tophane mevkiine geçerek Osmanlı Devleti kurucusu Osman Gazi ve Orhan Gazi için dua etti ve şehrin siluetini izlediler. Bursa gezisi kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne giden muhtarlar, Bursa'nın tarihi ve kültürel yerleri ile manevi şahsiyetleri hakkında bilgi aldı. Bursa gezisinden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar ve eşleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkürlerini ilettiler.

YORUMLAR
500
Bursa ve Antalya'dan gelen öğrenciler Samsun'u gezdi Bursa ve Antalya'dan gelen öğrenciler Samsun'u gezdi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Leyla Hanım' Belgeselini İzledi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Leyla Hanım' Belgeselini İzledi Öğrenciler özel saat üretti, almak isteyen sıraya giriyor Öğrenciler özel saat üretti, almak isteyen sıraya giriyor
Kaynak: ANKA

Kocaeli, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi'nden Bursa Gezisi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 12:05:44. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi'nden Bursa Gezisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement