İzmit Belediyesi Spotçulara Sıkı Tedbirler Alıyor

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İzmit Belediyesi, Turan Güneş Caddesi'nde kaldırımları işgal eden spotçulara yasal cezalar keserken, kurallara uymayan spotçulara yönelik mühürleme uygulaması başlatıyor.

İzmit Belediyesi, Turan Güneş Caddesi'nde kaldırımları işgal eden spotçulara karşı yasal önlemler almaya devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda, kaldırımları işgal eden işletmelere belediye encümeni tarafından yasal cezaları kesildi. Ancak, kurallara uymayan spotçular için İzmit Belediyesi daha sıkı tedbirler almaya hazırlanıyor. Belediye, kaldırımları kullanılamaz hale getiren işletmelere yönelik kontrolleri sıklaştıracak ve kurallara uymayan iş yerlerini mühürleyecek. İzmit Belediyesi özellikle engelli vatandaşlar, yaşlılar ve çocuklu ailelerin mağduriyet yaşamaması için kurallara uyma konusunda esnafı uyardı. - KOCAELİ