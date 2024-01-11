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İzmit Belediyesi, Vatandaşların Taleplerini Yerine Getiriyor - Son Dakika
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İzmit Belediyesi, Vatandaşların Taleplerini Yerine Getiriyor

İzmit Belediyesi ekipleri, her gün sokak sokak gezerek vatandaşların talep ve önerilerini yerine getiriyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Sen Anlat İzmit' programları kapsamında Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar belediye personeline taleplerini ileterek çözüm bulma imkanı buldu. Program sonunda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, mahalle muhtarına İZGİM'deki kadınların el emeği olan cam işlemeli çınar ağacı hediye etti.

İzmit Belediyesi, Vatandaşların Taleplerini Yerine Getiriyor
11.01.2024 - 10:13,
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İzmit Belediyesi ekipleri her gün sokak sokak gezerek vatandaşların talep ve önerilerini yerine getiriyor.

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri 'Sen Anlat İzmit' programları Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde devam etti. Programda vatandaşlar, belediye personeline direk talep ve önerilerini iletme imkanı buldu. Taleplerle ilgilenen ve tek tek not alan ekipler çalışma başlattı. Program sonunda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Koyun'a İZGİM'deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacı takdim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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