İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Kıyafet Bağışı Dayanışması Başlatıyor

İzmit Belediyesi, kış mevsiminin iyice kendini göstermesi ile birlikte İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte bir kez daha Kıyafet Bağışı Dayanışması başlatıyor. Kışlık kıyafet ihtiyacının artması ve israfın önüne geçebilmek amacıyla organize edilen Kıyafet Bağışı Dayanışması 13-14 Ocak günlerinde gerçekleşecek.

TEMİZ VE KULLANILABİLİR KIYAFETLER

Vatandaşlar, kullanmadıkları temiz ve kullanılabilir durumda olan kıyafetleri, 41 Burda AVM, Arasta Park AVM ve Tuana Evleri Sitesi Yaya Kapısı önüne kurulacak stantlara getirebilecek. Bağış olarak alınan kıyafetler, Dost Eller Giyim Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Stantlar iki gün boyunca 10.00 – 17.00 saatleri arasında bağış kabul edecek.