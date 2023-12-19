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İzmit Belediyesi Yılbaşı Pazarı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Yılbaşı Pazarı Yoğun İlgi Gördü

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Yılbaşı Pazarı, kadınların el emeği ürünlerini sergileme ve satış imkanı sağlayarak yoğun ilgi gördü. Pazar, 30 Aralık'a kadar açık kalacak.

İzmit Belediyesi Yılbaşı Pazarı Yoğun İlgi Gördü
19.12.2023 - 19:34,
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İzmit Belediyesi'nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek adına geleneksel olarak düzenlediği Yılbaşı Pazarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Stantlar 30 Aralık'A kadar açık kalacak.

Kadınların el emeklerini değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkı sunmaları adına desteklerini sürdüren İzmit Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yılbaşı Pazarı'nı bu yıl da düzenliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Yılbaşı Pazarı, 30 Aralık'a kadar Belsa Plaza B Blok önünde 11.00 – 20.00 saatleri arasında; 41 Burda AVM'de 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER

İki farklı noktada kurulan Yılbaşı Pazarı ile üretim yapan kadınlar, el emeği ürünlerini sergileme ve satış imkanı buluyor. Ayrıca hafta sonları çocuklar için workshoplar ve müzik dinletileri düzenleniyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Yılbaşı Pazarı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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