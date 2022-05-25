İzmit Belediyesporlu Jimnastikçiler Yarı Finalde - Son Dakika
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İzmit Belediyesporlu Jimnastikçiler Yarı Finalde

25.05.2022 18:22
İzmit Belediyesporlu Jimnastikçiler Yarı Finalde

İzmit Belediyesporlu jimnastikçiler, Bursa’da yapılan artistik jimnastik bölge müsabakalarında gösterdikleri performansla yarı finale yükseldi.

İzmit Belediyesporlu jimnastikçiler, Bursa'da yapılan artistik jimnastik bölge müsabakalarında gösterdikleri performansla yarı finale yükseldi.

Bursa'da yapılan artistik jimnastik bölge müsabakaları için belirlenen Ana Lig Artistik Jimnastik Kocaeli Karmasının tamamı İzmit Belediyesporlu jimnastikçilerden oluştu. İzmit Belediyesporlu jimnastikçiler, Bursa'da Kocaeli'yi temsil ederken bölge müsabakalarında yarı finale yükseldi.

HEDEF FİNALE KALMAK

İzmit Belediyespor Jimnastik Takımı Başantrenörü Tolga Havuç, Kocaeli karmasının tamamının İzmit Belediyespor'dan seçilmesinin gurur kaynağı olduğunu belirtirken yarı final müsabakalarında da en iyi şekilde yarışarak final biletini almak istediklerini kaydetti. İzmit Belediyesporlu çocuk jimnastikçiler de Başantrenör Tolga Havuç ve Antrenörler Semih Yılmaztürk ile Sertap Özaydın ile birlikte final müsabakalarına sıkı bir şekilde hazırlanmaya başladı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesporlu Jimnastikçiler Yarı Finalde - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Belediyesporlu Jimnastikçiler Yarı Finalde - Son Dakika
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