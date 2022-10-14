İzmit Çarşısı ailesi genişliyor - Son Dakika
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İzmit Çarşısı ailesi genişliyor

14.10.2022 10:59
İzmit Çarşısı ailesi genişliyor

İzmit Belediyesi tarafından kurulan İzmit Çarşısı'nda toplam üretici sayısı 200'ü buldu.

İzmit Belediyesi tarafından kurulan İzmit Çarşısı'nda toplam üretici sayısı 200'ü buldu.

Yerel kalkınmayı sağlayan, kadınları güçlendiren İzmit Çarşısı, her geçen gün büyümeye devam ediyor. İzmit Çarşısı üreticilere, esnafa ve kadın girişimcilere sanal satış imkanı sunuyor. Türkiye'de faaliyet gösteren e-ticaret platformları dükkan açma ve listeleme ücreti alırken, İzmit Çarşısı'nda ise dükkan açmak ve ürün listelemek ücretsiz. İzmit Belediyesinin bu projedeki iş birlikçisi Good4Trust, satışlardan yalnızca yüzde 7 işletim için katkı payı alıyor. Üreticiler, Good4Trust konseyi tarafından değerlendirmenin sonucunda yüzde 7'lik katkı payını yüzde 3'e kadar düşürebiliyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Çarşısı ailesi genişliyor - Son Dakika

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