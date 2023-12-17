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İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları inceleyerek, engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. İzmit ve Gebze'deki engelsiz yaşam merkezlerinin maliyetinin 250 milyon TL olduğu ve 2024 yılında tamamlanması planlandığı açıklandı.

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Çalışmalar Devam Ediyor
17.12.2023 - 09:48,
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İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Engelsiz yaşam merkezlerimiz adına uygun bir şekilde tüm engel grupları düşünülerek tamamen engelsiz binalar olarak inşa ediliyor. Bu projeyle engelli bireylerimizin ve ailelerinin sosyal hayata aktif katılmalarını istiyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik önemli hizmetlerinden olacak İzmit ve Gebze'deki engelsiz yaşam merkezlerinde çalışmalar devam ediyor. Engellilere ve ailelerine yönelik hizmetlere ayrı bir önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Merkezde engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye kadar her türlü sosyal ihtiyaçlarının karşılanacağını aktaran Başkan Büyükakın, "Engelsiz yaşam merkezlerimiz adına uygun bir şekilde tüm engel grupları düşünülerek tamamen engelsiz binalar olarak inşa ediliyor. Bu projeyle engelli bireylerimizin ve ailelerinin sosyal hayata aktif katılmalarını istiyoruz. Ailelerimiz özel çocuklarını güvenle buraya teslim edebilecek. Kocaeli, engellilere ve ailelerine yönelik hizmet ve eserleriyle yine öncü olacak" dedi.

2 merkezin maliyeti 250 milyon TL

İzmit ve Gebze'deki engelsiz yaşam merkezlerinin hazırlık sürecinde öncelikli olarak engelli aileleriyle ve uzmanlarla detaylı toplantılar yapıldığını, projenin bu şekilde hazırlandığı aktaran Başkan Büyükakın, "Bu görüşmelerden sonra proje çalışması yapıldı ve üzerinde tekrar görüşmeler yapıldı. Farklı engel grupları var. Zihinsel ve bedensel engelli olarak iki kategoriye ayırdığımızda bunların altında gruplar var. 6 bin m2'nin üzerinde Gebze ve İzmit'te iki adet yapı tasarlandı. Gebze'de 100 milyon TL'lik yatırıma sahip merkezin inşaatının 2024'ün nisan ayında tamamlanmasını planlıyoruz. İzmit'teki 150 milyon TL'lik yatırım bedeline sahip merkezimizin 2024 yılının haziran veya temmuz sonu bitmesini öngörüyoruz" bilgisini verdi.

"Sosyal hayata girmeleri için büyük imkan sağlayacak"

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezinin hem zihinsel hem de bedensel engellilerin gelişimine yönelik tasarlanmış özel alanlar ve ortak yaşam alanları olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Aynı zamanda bu merkezler çocukların spor yapmalarına da elverişli, hidroterapi adını verdiğimiz kadınlar ve erkekler için 2 ayrı havuz yapılıyor. Bedensel ve psikososyal gelişimle ilgili burada eğitimler yapılacak. Bunlar ciddi yatırımlar, özel sektörün bunları yapma imkanı yok. Belirli ölçüde onlar da buradan yararlanacak. Çocuklarını bir yere bırakamayan engelli aileleri sosyal hayata karışamıyor. Onların çocuklarını bırakıp sosyal hayata girmeleri için büyük imkan sağlayacak. Burası buna da elverişli hale getirildi. Engelli dernekleriyle temas halindeyiz, çocuklarını buraya bırakıp işlerini gördükten sonra buradan tekrar alacaklar. Bu devasa hizmetlerle engellilere destek yönünde Kocaeli yine öncü olacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Gebze, Son Dakika

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