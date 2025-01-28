İzmit Solaklar Kavşağı'nda Yaya Üst Geçidi Montajı Başladı - Son Dakika
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İzmit Solaklar Kavşağı'nda Yaya Üst Geçidi Montajı Başladı

İzmit Solaklar Kavşağı\'nda Yaya Üst Geçidi Montajı Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Solaklar Kavşağı'nda yapımına devam edilen 120 ton ağırlığındaki yaya üst geçidinin çelik aksam montajına başladı. Üst geçidin yapımında ilerleme oranı %75'e ulaştı ve tamamlandığında bölgedeki yaya geçiş sorununu çözecek.

28.01.2025 10:38  Güncelleme: 10:40
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İzmit Solaklar Kavşağı'nda yapımı devam eden üst geçidin 120 ton ağırlığındaki dev çelik aksamının montajına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Solaklar Kavşağı'na nefes aldıracak projelerinden biri olan yaya üst geçidinin yapımına devam ediyor. Kocaeli'nin en uzun tek açıklıklı modern üst geçit inşasında ilerleme oranı yüzde 75'e ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı devam eden Solaklar Yaya Üst Geçidi'nin çelik konstrüksiyon montaj çalışmaları başladı. Üst geçidin toplam 10 parçadan oluşan 63 metre uzunluğunda ve 120 ton ağırlığındaki çelik aksamının dördünün montajı tamamlandı. Tırlarla getirilen çelik aksamlar, çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından vinç yardımıyla yola indirildi. Yerde 4 parçanın montajı özenle yapılarak birleştirildi. Diğer 6 parçanın birleştirilmesiyle üst geçidin çelik konstrüksiyonu tek parça halinde yerine monte edilecek. Montaj çalışmalarının ardından tabliye betonu dökülecek ve andezit plak kaplama imalatı yapılarak üst geçit vatandaşların hizmetine açılacak.

Çalışmalar dolayısıyla D-605 Karayolu'nun Kandıra istikameti pazar günü trafiğe kapatıldı. Karayolunda yapılan düzenleme kapsamında araçlar ikiye bölünen İzmit yoluna yönlendiriliyor. Buna göre, Kandıra'ya doğru seyreden araçlar, yaklaşık 250 metre ilerledikten sonra yeniden Kandıra yoluna aktarılmak üzere yönlendiriliyor. Yapılan yol düzenlemeleri sürücüler için güvenli bir seyahat sağlamak amacıyla titizlikle gerçekleştirildi. Yetkililer, sürücülerin trafik işaretlerine ve yönlendirme levhalarına dikkat etmelerini istedi. Bölgede ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Açılış için gün sayıyor

Solaklar Kavşağı'ndaki üst geçidin tamamlanmasıyla Solaklar ve Yeşilova'daki vatandaşların karşıya geçişleri güvenli bir şekilde sağlanmış olacak. Böylece bölgenin uzun yıllardır devam eden yaya geçiş sorunu modern şehircilik anlayışıyla ortadan kalkarak, vatandaşlara güvenli ve konforlu bir hizmet sunulmuş olacak. Engelli ve çocuklu bireylerin kullanımına uygun şekilde tasarlanan üst geçidin her iki ayağında da asansör yer alacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Solaklar Kavşağı'nda Yaya Üst Geçidi Montajı Başladı - Son Dakika

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