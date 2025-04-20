İzmit\'te 23 Nisan Etkinlikleri Coşkuyla Kutlanıyor

İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri büyük ilgi gördü. Etkinlikler 23 Nisan akşamına kadar devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ilk günden ilgi görü. Binlerce vatandaş, çocuklarıyla alana gelerek birbirinden eğlenceli etkinliklere katıldı. 23 Nisan'a kadar her gün sabah saat 10.00'da başlayacak etkinlikler akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Festivalin ana merkezi olan İzmit Milli İrade Meydanı'nda kurulan atölyelerde gün boyu birçok etkinlik gerçekleştirildi. Alanda kurulan iki farklı sahnede çocuklar etkinliklere dahil olarak gönüllerince eğlendi. Ana sahnede çocuk konserleri, müzikaller ve sahne şovları yer aldı, performans sahnesinde ise okulların hazırladığı gösteriler, konservatuvar öğrencilerinin sunumları, bilim ve illüzyon şovları gibi birbirinden renkli gösteriler izleyicilerle buluştu.

Etkinliklerde sadece çocuklar değil, aileleri de unutulmadı. Ailelerin katılımına açık atölye çalışmalarında hem eğitici hem de öğretici faaliyetlere imza atıldı. Etkinliklerde ayrıca Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere AFAD, AKUT, Kızılay ve Kağıtspor gibi pek çok kurum etkin bir şekilde yer aldı. - KOCAELİ