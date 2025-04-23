İzmit'te 65 Yaş Üstü Bireylere Özel Saygınlar Kulübü Açıldı - Son Dakika
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İzmit'te 65 Yaş Üstü Bireylere Özel Saygınlar Kulübü Açıldı

İzmit\'te 65 Yaş Üstü Bireylere Özel Saygınlar Kulübü Açıldı

İzmit Saat Kulesi yanında hizmete açılan Saygınlar Kulübü, 65 yaş ve üstü bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla oluşturuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede egzersiz, atölye ve eğitim seansları düzenlenecek.

23.04.2025 11:27  Güncelleme: 11:30
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İzmit'in gözde mekanı Saat Kulesi yanında bulunan kafe, "Saygınlar Kulübü" adıyla 65 yaş üstü bireylerin hizmetine sunuldu. Hizmete açılan kulüp, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak, sağlıklarını desteklemek ve yalnızlıkla mücadele etmek amacıyla yeni bir proje hayata geçirdi. Bu kapsamda, İzmit Saat Kulesi yanında bulunan, Şelale Park olarak bilinen kafe, "Saygınlar Kulübü" adıyla hizmete alındı. Büyükşehir'in büyükler için hizmete aldığı merkez, yaşlı bireylerin yalnızca dinlenebileceği değil, aynı zamanda öğrenebileceği, üretebileceği ve sosyalleşebileceği özel yaşam alanı olarak dikkat çekiyor. Açılışta konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Saygınlar Kulübü'nün sadece sosyal tesis değil, aynı zamanda katılımcı, üretken ve kuşaklar arası iletişimi destekleyen yaşam modeli sunduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın, kulübün açılışında konser veren kültür sanat topluluğunun eski dostlar şarkısına eşlik etti.

"İnsan ömrü uzadı, yaşam standartları değişti"

"Saygınlar Kulübü" adının da yaş almış bireylerin onuruna yakışır isim olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, kulübün içeriğini katılımcılarla birlikte oluşturacaklarını ifade etti. Başkan Büyükakın, emekli öğretmenlerin çocuklara ders verebileceği, tarihi bilen gönüllülerin turistlere rehberlik yapabileceği, engelli bireylerin ailelerine destek sağlanabileceği çok yönlü sistemin temelini attıklarını belirtti. Toplumun yaşlanan nüfus yapısına da değinen Başkan Büyükakın, artık yaşlılık kavramının değiştiğini belirterek, "İnsan ömrü uzadı, yaşam standartları değişti. Bugün 60 yaşındaki biri geçmişe göre çok daha aktif, üretken ve sağlıklı bir yaşam sürebiliyor. Saygınlar Kulübü de tam olarak bu üretkenliğe alan açmak üzere tasarlandı" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükakın, ayrıca yaşlı bireylerin refakatçileriyle de mekanı kullanılabileceğini belirtti. Saygınlar Kulübü projesinin yalnızca bu merkezle sınırlı kalmayacağını belirten Başkan Büyükakın, projenin Kocaeli'nin tüm ilçelerine yayılacağını müjdeledi. Katılımcıların taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, ulaşım konusunda yaşanabilecek zorluklar için ring hatlarının planlanacağını ve bu kapsamda mevcut 41Ç hattının güzergahının da ihtiyaçlara göre düzenleneceğini ifade etti.

Aktif yaşam alanı

Kocaeli'nin yaşlı dostu şehir vizyonunu bir adım ileri taşıyan Saygınlar Kulübü, 65 yaş üstü bireyler için hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif kalabilecekleri bir ortam sunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında merkez, haftanın yedi günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Merkezde sabah egzersiz programlarından gün içindeki atölye ve eğitim seanslarına kadar geniş program uygulanıyor. Dijital okuryazarlık, yaşlı hakları, sağlıklı beslenme, psikolojik destek seminerleri gibi başlıkların yanı sıra, kuşaklar arası etkileşimi teşvik eden etkinlikler de kulübün önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Kulüpte ayrıca el sanatları atölyeleri, açık hava sineması, tiyatro gösterileri ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi pek çok etkinlik düzenlenecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit'te 65 Yaş Üstü Bireylere Özel Saygınlar Kulübü Açıldı - Son Dakika

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