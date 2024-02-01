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İzmit'te Çocuklar Mum Atölyesinde Eğlendi - Son Dakika
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İzmit'te Çocuklar Mum Atölyesinde Eğlendi

İzmit\'te Çocuklar Mum Atölyesinde Eğlendi

İzmit Belediyesi, yarıyıl tatilinde düzenlenen festivalde çocuklar için mum atölyesi düzenledi. Minikler, anneleriyle birlikte kendi mumlarını üretirken eğlenceli anlar yaşadı.

01.02.2024 09:24
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İzmit'te çocuklar yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen festivalde mum atölyesine katıldı. Anneleriyle birlikte mum üreten minikler, eğlenceli anlar yaşadı.

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yarıyıl tatiline giren çocuklar için eğitici ve öğretici bir program hazırladı. Çocuk Festivali kapsamında çocukları birbirinden renkli etkinliklerde bir araya getiren İzmit Belediyesi, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezinde mum atölyesi düzenledi. Mum atölyesine yoğun ilgi gösteren çocuklar kendi mumlarını üretti. Atölye çalışmasına çocuklarıyla birlikte katılan anneler de etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit'te Çocuklar Mum Atölyesinde Eğlendi - Son Dakika


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