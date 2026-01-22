İzmit'in tarihe tanıklık eden evleri restorasyon bekliyor - Son Dakika
İzmit'in tarihe tanıklık eden evleri restorasyon bekliyor

İzmit'in tarihe tanıklık eden evleri restorasyon bekliyor
22.01.2026 11:34  Güncelleme: 11:38
İzmit'in Akçakoca Mahallesi'nde bulunan tarihi metruk yapılar, vatandaşlar tarafından restorasyon bekliyor. Mahalle muhtarı, belediyeden yardım istediklerini belirtti.

İzmit'in tarihi dokusunu taşıyan Akçakoca Mahallesi'ndeki eski evlerin bir kısmı, bakımsızlık nedeniyle metruk halde bulunuyor. Vatandaşlar, tehlike oluşturan bu yapıların restorasyon projeleriyle kurtarılarak kente kazandırılmasını istiyor.

Osmanlı dönemi sivil mimari örneklerinin yoğunlukta olduğu ve kentin tarihine tanıklık eden bölgede, belediyeler tarafından yürütülen çalışmalarla bazı konaklar ayağa kaldırılsa da aralarında tehlike arz eden metruk binaların da bulunduğu 10'u aşkın yapı restorasyon bekliyor.

"Restorasyon yapılmasını bekliyoruz"

Mahalledeki metruk yapıların büyük bölümünün tamamlandığını belirten Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, "Mahallemizdeki metruk binaların çoğunu tamamladık. Ancak hala yapılması gereken birkaç yapımız var. Bunlardan biri Orhan Caddesi'nde bulunuyor. Yaklaşık 2-3 yıl önce İzmit Belediyesi tarafından istimlak edildi. Çok önemli bir noktada bulunuyor ve bir an önce restorasyonunun yapılmasını bekliyoruz" dedi.

"Misafirhane olarak tahsis edilebilir"

Düz Sokak'taki iki katlı metruk binaya da değinen Şahin, "Bu binanın proje çalışmaları 2014-2016 yıllarında tamamlandı ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından istimlak edildi. Koronavirüs süreci nedeniyle beklemeye alındı. Son görüşmelerimizde, tüm hazırlıklarının tamam olduğu ve en kısa sürede restorasyona başlanacağı bize iletildi. Ayrıca buranın misafirhane olarak muhtarlığımıza tahsis edilmesi yönünde bir ön görüşmemiz oldu" diye konuştu.

"Metruk yapıların tamamının ayağa kaldırılması için birlikte çalışıyoruz"

Komşu mahallelerde de benzer sorunların yaşandığını belirten Şahin, "Komşu mahalle muhtar arkadaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Metruk yapıların tamamının ayağa kaldırılması için birlikte çalışıyoruz. Mahallemizdeki metruk binaların büyük kısmını tamamladık. Bir mahalle muhtarı olarak bundan mutluluk duyuyorum. Bu taşın altına elini koyan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

