İznik Gölü Plankton Patlaması Sonrası Turkuaz Renge Büründü - Son Dakika
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İznik Gölü Plankton Patlaması Sonrası Turkuaz Renge Büründü

İznik Gölü Plankton Patlaması Sonrası Turkuaz Renge Büründü

Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonucunda İznik Gölü turkuaz renge dönüştü. Uzmanlar, plankton sayısının artışının ve yüksek hava sıcaklıklarının plankton patlamasına yol açtığını belirtti. İznik Gölü'nün turkuaz rengi, turistlerin dikkatini çekerek Salda Gölü'nü anımsattı. Plaj işletmecisi Bekir Uslu, bu olayın yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgisini artırdığını ifade etti.

17.07.2024 09:25
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Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Orhangazi ve İznik ilçelerine kıyısı olan İznik Gölü, plankton patlaması sonrası turkuaz renge büründü. Uzmanlar, göl renginin turkuaza dönüşmesinin sebebinin plankton sayısının artışı olduğunu, plankton patlamasına ise yüksek hava sıcaklıklarının yol açtığını belirtti.

İznik'e gelen yabancı ve yerli turistler, temizliği ve turkuaz rengiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nü aratmayan eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

2 yıl önce mavi bayrak verilen İznik Gölü'nde plaj işletmecisi Bekir Uslu, "Her yıl genellikle böyle oluyor. Bu sene biraz geç gerçekleşti. Bu olayın yaşanması yerli ve yabancı turistin de buraya gelmesine vesile oluyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İznik Gölü Plankton Patlaması Sonrası Turkuaz Renge Büründü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İznik Gölü Plankton Patlaması Sonrası Turkuaz Renge Büründü - Son Dakika
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