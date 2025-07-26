İznik\'te Gürcü Heyetiyle Kültürel İş Birliği Toplantısı

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Gürcistan Milletvekilleri, Marmara Gürcü Dernekleri Federasyonu (MARGÜFED) Genel Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ve beraberindeki heyeti İznik'te ağırladı. İznik Batum Kafkas Kültür Derneği'nin de katılımıyla belediye binasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri, kültürel iş birlikleri ve İznik ile Gürcistan arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Değerli Büyükelçimize ve kıymetli heyetine şükranlarımı sunuyor, görüşmemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimleri ve hatıra fotoğrafı

çekimiyle son buldu. - BURSA