İznik'te İnşaat İşçileri Kepçeyle Serinledi, Gemlik'te Köpekler Denize Girdi - Son Dakika
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İznik'te İnşaat İşçileri Kepçeyle Serinledi, Gemlik'te Köpekler Denize Girdi

İznik\'te İnşaat İşçileri Kepçeyle Serinledi, Gemlik\'te Köpekler Denize Girdi

Bursa'nın İznik ilçesinde sıcaktan bunalan inşaat işçileri, kepçenin küreğini havuza çevirerek serinledi. İşçiler, suyun içinde karpuz keyfi yaparken, kimisi de su içinde masaj yaptı. Aynı şekilde Gemlik ilçesinde de sıcaktan bunalan köpekler, denize girerek serinledi.

22.07.2024 12:49
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Bursa'nın İznik ilçesinde sıcaktan bunalan inşaat işçileri, kepçenin küreğini havuza çevirdi. Suyun içinde oturan işçiler, karpuz keyfi yaparak serinledi. Gemlik'te de sıcaktan bunalan köpekler denize girdiler.

İznik ilçesinde bir inşaatta çalışan işçiler 40 derece sıcaktan bunaldı. Çare olarak kepçenin küreğine su dolduran işçiler, havuz keyfi yaptı. Kimisi suyun içinde karpuz yerken, kimisi de su içinde arkadaşına masaj yaptı. İşçiler, kepçeyi havuza çevirerek serinlediği anları amatör kamera ile ölümsüzleştirdi.

Öte yandan Gemlik ilçesinde de sıcaktan bunalan köpek sürüsü, denize girerek serinledi.

Kurşunlu Plajı'nda dolaşan ve sıcaktan bunalan köpekler, çareyi denize girerek serinlemekte buldu. Köpeklerin sürü halinde vatandaş gibi denize girmesini görenler cep telefonlarına sarıldı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İznik'te İnşaat İşçileri Kepçeyle Serinledi, Gemlik'te Köpekler Denize Girdi - Son Dakika

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