Hayatında İstanbul'a hiç gitmeyen çiftçinin traktörüne 54 tane otoyol ve köprü cezası verildi - Son Dakika
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Hayatında İstanbul'a hiç gitmeyen çiftçinin traktörüne 54 tane otoyol ve köprü cezası verildi

25.04.2023 10:22

Bursa'da çiftçilik yapmakta olan Mustafa Tınmaz'ın traktörüne son 7 ayda 54 defa İstanbul otoyol ve köprüden izinsiz geçme cezası verildi. İstanbul'a hiç gitmediğini belirten ve traktörünün 7 aydır benim İznik'ten dışarı çıkmadığını söyleyen Tınmaz, "Nereye gitsem bu trafik cezaları yüzünden işlemlerimi yapmıyorlar engel oluyor. Ruhsatımı bile bu yüzden tazeleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mustafa Tınmaz, 28 yıldır 16 H 4467 plakalı traktörünü kullanıyor. Fakat son 7 aydır hayatı traktörü yüzünden kabusa döndü. Traktörüne 54 kez İstanbul otoyol ve köprü'den izinsiz geçiş cezası geldi.

Hayatında hiç İstanbul'u görmedi traktörüne 54 kez otoyol ve köprü cezası geldi

"HAYATIMDA HİÇ İSTANBUL'A GİTMEDİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Tınmaz, "7 aydır benim İznik'ten dışarı çıkmayan traktörüme 54 tane trafik cezası geldi. Ben kendim İstanbul'u görmedim, traktörüm de görmedi. İstanbul'da köprüde otoyolda nasıl bir ceza gelir. Benim bazı kendi resmi işlemlerim oluyor. Nereye gitsem bu trafik cezaları yüzünden işlemlerimi yapmıyorlar engel oluyor. Ruhsatımı bile bu yüzden tazeleyemiyorum" dedi.

Hayatında hiç İstanbul'u görmedi traktörüne 54 kez otoyol ve köprü cezası geldi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Ahmet eren Kacmaz: RUHSATA BAKARAK DEHİLDE PLAKAYA BAKARAK KESMİŞLER PLAKAYI KOPYALAMIŞLAR. AMA TANIDIKLARINA BAKSINLAR BİLEREK YAPMIŞLARDIR Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Muhammet Duman: Bu ceza tutanağını düzenleyen Süper Zekalar resimdeki aracın ruhsattaki traktörle alakası olmadığını anlayamıyorlarmı.Gelişi güzel kes gönder yersen ödersin mantığı. Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yerel Hayatında İstanbul'a hiç gitmeyen çiftçinin traktörüne 54 tane otoyol ve köprü cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayatında İstanbul'a hiç gitmeyen çiftçinin traktörüne 54 tane otoyol ve köprü cezası verildi - Son Dakika
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