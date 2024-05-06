İznikli gönül adamı Eşrefoğlu Abdullah Rumi anıldı - Son Dakika
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İznikli gönül adamı Eşrefoğlu Abdullah Rumi anıldı

İznikli gönül adamı Eşrefoğlu Abdullah Rumi anıldı

İznik'te Eşrefoğlu Abdullah Rumi'nin kabri başında anma programı düzenlendi. Programa birçok kişi katıldı ve konuşmalar yapıldı.

06.05.2024 09:49  Güncelleme: 09:53
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İznikli gönül adamı Eşrefoğlu Abdullah Rumi İznik'te ki kabri başında anıldı.

Program Eşrefzade Cami bahçesinde sela okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, İlçe Müftüsü Nurettin Çelik, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara ve Eşrefoğlu Rumi'nin 14. kuşaktan torunu Safiyüddin Erhan, Siyasi Parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, ve belediye başkan yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda misafir katıldı.

İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte konuşmasında, "Öncelikle Belediye Başkanımız adına hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Medeniyetimizin kültür kökleri ile bağ kurduğumuz bu mekan ve program hepimizi ziyadesiyle memnun etmektedir. İnşallah ameli Salih olarak hepimizin defterlerine burada bulunmamız kaydolunur. Katılım ve teşrifleriniz için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Eşrefoğlu Rumi'nin ondördüncü kuşaktan torunu Safiyüddin Erhan da konuşmasında Eşrefzade Abdullah Rumi'nin hayatından örnek ve kesitler anlattı.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara da 555. yıl anısına beşer cümleden oluşan kesitleri katılımcılara aktardı.

İlçe Müftüsü Nurettin Çelik tarafından program sonunda dua ve niyazda bulunuldu. Program sonunda da İznik Belediyesi tarafından hazırlanan köfteli çorba katılanlara ikram edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İznikli gönül adamı Eşrefoğlu Abdullah Rumi anıldı - Son Dakika

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