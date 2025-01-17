İZSU Genel Müdürlüğü, 110 Milyon Euro'luk Acil İmar Projesi ile Altyapıyı Güçlendiriyor - Son Dakika
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İZSU Genel Müdürlüğü, 110 Milyon Euro'luk Acil İmar Projesi ile Altyapıyı Güçlendiriyor

İZSU Genel Müdürlüğü, 110 Milyon Euro\'luk Acil İmar Projesi ile Altyapıyı Güçlendiriyor

İZSU Genel Müdürlüğü, Ege Mahallesi'nde 7,4 km yağmur suyu hattı ve 8,3 km atık su hattı inşa edecek projeyi, 110 milyon Euro'luk Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçiriyor. Projenin tanıtımı 27 Ocak'ta yapılacak.

17.01.2025 13:10  Güncelleme: 13:12
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İZSU Genel Müdürlüğü, 110 milyon Euro'luk Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilecek Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında Alsancak Liman bölgesini içine alan Ege Mahallesi'nde 7,4 km uzunluğunda yağmur suyu hattı, 8,3 km uzunluğunda atık su hattı ve 3 yağmursuyu terfi merkezi kuracak. Proje 27 Ocak Pazartesi günü Uluslararası Basın Merkezi'nde saat 14.00'te vatandaşlara tanıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin yoğun yapılaşma alanlarından Alsancak bölgesinin altyapısını güçlendirmek ve iklim krizinin sebep olabileceği su taşkınlarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Bankası'ndan gelecek 110 milyon Euro'luk finansman ile hayata geçirilecek projelerden ikincisi olan "Konak İlçesi Ege Mahallesi (Alsancak Liman Bölgesi) Yağmur Suyu Şebekesi ve Kanalizasyon İnşaatı" 27 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te vatandaşlara ve muhtarlara tanıtılacak. Uluslararası Basın Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda projenin detayları, inşaat aşamasının çevresel ve sosyal etkileri anlatılacak.

Ege Mahallesi'ne 7,4 km uzunluğunda yağmur suyu hattı

Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamındaki projenin ihalesi de 2025 yılının şubat ayında olacak. Finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanan altyapı projesi ile Konak'ta Alsancak Liman bölgesini de kapsayan Ege Mahallesi'nde 7,4 km uzunluğunda yağmur suyu hattı, 8,3 km uzunluğunda atık su hattı ve 3 yağmur suyu terfi merkezi yapılacak. Çalışmalar 18 ay sürecek. Proje ile yüksek katlı binalardan oluşan ve yoğun nüfus sirkülasyonu yaşanan yeni kent merkezinde, iklim değişikliği ve taşkınlara dirençli kentsel altyapının oluşturulması ve Meles Deltası'nın kirlenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konak ve Bayraklı'nın altyapısını güçlendirecek ihale 28 Ocak'ta

Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında 15 Ekim 2024'de tanıtılan diğer proje ise Konak Umurbey, Halkapınar, Mersinli, Çınarlı mahalleleri ile Bayraklı Adalet Mahallesi'ni kapsıyor. Bu bölgelerde atık su hatları yenilenecek ve yağmur suyu toplama hatları inşa edilecek. Ayrıca, Ozan Abay Caddesi üzerindeki Piyale kolektörü, yağmur suyu ve atık suyu ayrı toplayacak şekilde yenilenecek. Bu projenin de ihalesi 28 Ocak'ta yapılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak çalışmalar 2026 yılının ikinci yarısında bitecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İZSU Genel Müdürlüğü, 110 Milyon Euro'luk Acil İmar Projesi ile Altyapıyı Güçlendiriyor - Son Dakika

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