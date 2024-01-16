 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İZSU, İzmir'deki İçme Sularının Kalitesini Sürekli Takip Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İZSU, İzmir'deki İçme Sularının Kalitesini Sürekli Takip Ediyor

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, İzmir'deki içme ve kullanma sularının mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesini analizlerle sürekli takip ediyor. İçme sularının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına uygun olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, analiz sonuçlarını İZSU'nun internet sayfasından takip edebilir ve destek alabilirler.

İZSU, İzmir\'deki İçme Sularının Kalitesini Sürekli Takip Ediyor
16.01.2024 - 09:56,
Abone Ol

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 30 ilçedeki içme ve kullanma sularının mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesini, akreditasyon belgesine sahip laboratuvarında analizlerle sürekli takip ediyor. İZSU Laboratuvar Şube Müdürü Mustafa Coşkun, " İzmir'de su musluktan içilir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile birlikte her hafta İzmir merkezde 40, ilçelerde ise yaklaşık 800 noktadan numune alıyor. Alınan numuneler analiz edilmek üzere, Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde bulunan İZSU Genel Müdürlüğü laboratuvarına götürülüyor. Burada birtakım testlerden geçen numunelerin, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına uygun olup olmadığı kontrol ediliyor.

"Sular, standartlara uygun ve içilebilir kalitede"

Suyun analiz edilme sürecine dair bilgiler aktaran İZSU Laboratuvar Müdürü Mustafa Coşkun, "İdaremizin merkezde 11 ilçe, çevrede 19 ilçe olmak üzere şebekeye 30 ilçede vermiş olduğumuz içme ve kullanma sularının kalite belirlemesiyle birlikte, mikrobiyolojik kalitenin sağlanması anlamında dezenfeksiyon işlemlerini yürütüyoruz. Laboratuvarımız 2006 yılından beri akredite edilerek çalışmalarını bu kapsamda yürütmeye devam eden bir laboratuvar. İçme ve kullanma sularının denetim ve kontrolleri, idaremiz ve İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün yıllık olarak yaptıkları programlar dahilinde, kontrollü bir şekilde devam etmekte. İdaremiz ile İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İzmir merkez 11 ilçede her hafta 40 noktada olmak üzere 80 odak noktadan, 19 ilçede de yaklaşık 800 noktadan numune alarak analizlerini yaptırmakta. Şehir şebekesine vermiş olduğumuz içme ve kullanma suları, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına uygun olup içilebilir kalitededir. İzmir'de su musluktan içilir" diye konuştu.

Sonuçlar internet üzerinden takip edilebiliyor

Coşkun ayrıca, vatandaşların musluktan akan suların analiz sonuçlarını İZSU'nun internet sayfasından güncel olarak takip edebileceklerini, kendilerine ulaşarak da içme sularıyla ilgili destek alabileceklerini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mustafa Coşkun, İzmir, Çevre, Belediye, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İZSU, İzmir'deki İçme Sularının Kalitesini Sürekli Takip Ediyor - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:38:22. #1.13#
SON DAKİKA: İZSU, İzmir'deki İçme Sularının Kalitesini Sürekli Takip Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement