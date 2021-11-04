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İZTO projesine "Özendirme Kategorisi" ödülü - Son Dakika

İZTO projesine "Özendirme Kategorisi" ödülü

04.11.2021 10:26
İZTO projesine

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Çiğli Belediyesi iş birliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Ana Bilim Dalı, Öğretim Üyesi Doç. Dr.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Çiğli Belediyesi iş birliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Ana Bilim Dalı, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mercan Efe Güney'in yürütücülüğünde hayata geçirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Dostu Kent Planlama Yaklaşımı" projesi, Türkiye'nin önde gelen şehircilik uygulama ödüllerinden olan Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2021 Yarışmasında özendirme kategorisinde ödüle layık görüldü.

Uygulama alanı olarak Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi seçilen projede, Çiğli Belediyesi tarafından 5 kadın şehir plancısı istihdam edildi. 52 hektarlık alanda, kadın dostu kent planlama ilkeleri doğrultusunda arazi kullanımı, (konut, ticaret, açık ve yeşil alanlar vb) ulaşım (taşıt ve yaya yolları, kaldırım genişlikleri ve yükseklikleri, yol döşemeleri vb), sosyal ve kültürel tesislerin konumu ve erişilebilirliği, açık ve yeşil alanların konum ve büyüklük açısından yeterliği ve kullanım bilgileri, kent mobilyalarının standartları gibi başlıklarda değerlendirmeler yapıldı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen ve 14 farklı projenin değerlendirildiği Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2021 Yarışmasından 'özendirme' kategorisinde ödül alan proje ile ilgili olarak konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Projemiz, kadınların toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle fizik-mekanda yaşadıkları zorlukları bertaraf etmenin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı koymayı hedefliyor. Bu proje ile kadınlarımızın, cinsiyetlerinden kaynaklanan tüm özellikleriyle bir birey olarak kentin her alanında güvenli bir şekilde yaşamasını, çalışabilmesini, kısacası var olabilmesini amaçlıyoruz. Kentlerin, kadın dostu olması gerektiğine ve planlamalarda bu konuya öncelik verilmesine inanıyoruz. Çiğli'deki uygulamamızın Türkiye'nin önde gelen şehircilik ödüllerinden birini almış olması bizi daha da cesaretlendirdi. Projemizi daha da geliştirerek, uygulanabilirliğini artırmayı amaçlıyoruz. Projemizin yürütücüsü Doç. Dr. Mercan Efe Güney'e, sahada çalışan yeni mezun 5 kadın şehir plancımıza, Odamızın kadın meclis üyelerine, Mimarlık Komitemizin kadın üyelerine ve proje ortağımız Çiğli Belediyesi'ne çok teşekkür ederim "dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, prestij ödülüyle gururlandıklarını belirterek, "Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve mekansal anlamda kadınların güçlendirilmesi için yerel yönetimlerin üzerine önemli görevler düşüyor. Çiğli Belediyesi olarak, biz de bu bilinçle hizmet ve projeler üretiyoruz. İzmir Ticaret Odası ile birlikte yürüttüğümüz projenin aldığı bu ödül bizleri çok mutlu etti. Gösterdikleri dayanışma ve iş birliğinden dolayı İzmir Ticaret Odası yetkililerine teşekkür ediyorum. Kadınların, hayatın her alanında daha güçlü, özgür ve etkin olması adına destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İZMİR

İZTO projesine Özendirme Kategorisi ödülü
İZTO projesine Özendirme Kategorisi ödülü
İZTO projesine Özendirme Kategorisi ödülü

Çiğli Belediyesi, Türkiye, İzmir, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İZTO projesine 'Özendirme Kategorisi' ödülü - Son Dakika


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