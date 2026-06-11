Jandarma 187. Yılını Kızılkule'de Kutladı - Son Dakika
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Jandarma 187. Yılını Kızılkule'de Kutladı

Jandarma 187. Yılını Kızılkule\'de Kutladı
11.06.2026 17:21
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JAK ekipleri, Kızılkule'de gösteri yaparak Jandarma'nın 187. yıl dönümünü kutladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Alanya'nın simgelerinden tarihi Kızılkule'de dikkat çeken bir gösteriye imza attı.

Jandarma Genel Komutanlığının 187. Yıl dönümü etkinliği kapsamında tarihi Kızılkule'nin yaklaşık 33 metre yüksekliğindeki bölümünde halat sistemi kuran JAK ekipleri, Türk bayrağı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsil eden pankartları açtı. Ardından profesyonel dağcılık ve kurtarma teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen kontrollü iniş gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Kızılkule'nin tarihi dokusu eşliğinde gerçekleştirilen gösteri sırasında ekiplerin açtığı dev Türk bayrağı ve jandarma pankartları görsel şölen oluşturdu. Gösteriyi izleyen yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik, izleyenlerden büyük beğeni toplarken, JAK ekiplerinin profesyonel performansı alkış aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma 187. Yılını Kızılkule'de Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Elif Dağ Elif Dağ:
    alanya kızılkule de böyle şeyler oluyo da turist çekmek için belki ama önemli değil sonuçta ne fark eder 0 0 Yanıtla
  • Emiş Company Emiş Company:
    güzel gösteri ama niye şimdi kutlama yapıyo 187 yıl oldu da niye bu sene özel bi etkinlik düzenledi merak ettim bunu bi araştırmak lazım hani 0 0 Yanıtla
  • Emine Durmuş Emine Durmuş:
    vay be jandarma böyle gösteriye gidiyosa biz başka tarafı destekliyoz demek ki 0 0 Yanıtla
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