Jandarma Ahmet Pola, Kolon Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde görev yapan uzman jandarma, kolon kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. Memleketi Orhangazi'de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde jandarma komutanlığında görevli Uzman Jandarma Ahmet Pola (47), bir süredir mücadele ettiği kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Uzman Jandarma Ahmet Pola için memleketi Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Yeni Camii'de kılınan cenaze namazında ailesi, yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

Ahmet Pola, cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi. Törene Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Jandarma Alay Komutanlığı'ndan rütbeli personel, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA