Jandarma Albay Fatih Aslan’a Veda Yemeği - Son Dakika
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Jandarma Albay Fatih Aslan’a Veda Yemeği

Jandarma Albay Fatih Aslan’a Veda Yemeği
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Bayburt İl Jandarma Komutanı Fatih Aslan, yeni görevine veda yemeğiyle uğurlandı.

Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan'ın Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Fakülte Genel Sekreteri olarak atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, TİHEK Başkanı Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve protokol üyeleri katıldı. Veda programında Aslan'a, Bayburt'taki görev süresi boyunca sunduğu hizmetler ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.

Vali Mustafa Eldivan, Aslan'ı makamında kabul ederek görev süresince yaptığı çalışmalar dolayısıyla başarı belgesi takdim etti.

Aslan, yeni görevinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde Fakülte Genel Sekreteri olarak görev yapacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma Albay Fatih Aslan’a Veda Yemeği - Son Dakika

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