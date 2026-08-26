Jandarma Bandosu\'ndan Unutulmaz Konser

"Büyük Taarruz Zafer Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da sahne alan Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, sergilediği başarılı performansla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

1932 yılından bu yana törenlerden festivallere uzanan köklü geçmişiyle konserlerini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, güçlü repertuvarı ve sahne performansıyla Afyonkarahisar'da vatandaşlarla buluştu.

Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve protokol üyeleri de katıldı. Birbirinden özel eserlerin seslendirildiği konserde vatandaşlar, bando ekibinin performansına yoğun ilgi gösterdi. Konserde seslendirilen 'Çırpınırdı Karadeniz' eseri ise büyük beğeni topladı. Eserin ardından izleyiciler Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nu uzun süre ayakta alkışladı.

Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılardan tam not alırken, Afyonkarahisar'da Zafer Haftası coşkusunu da zirveye taşıdı.