Jandarma\'dan Elma Festivali\'nde Dolandırıcılık Uyarısı

Yerel

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alemler Mahallesi'nde Alemler Alevi Kalkınma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Elma Festivali'nde, esnaflara ve katılımcılara yönelik sahte para ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirmelerde bulundu.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri festival alanında sahte para kullanımı, sahte zeytin yağı alım-satımı, kaçakçılık ve dolandırıcılık gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, festival boyunca stantlarda satış yapan esnaflara ve katılımcılara bilgilendirme yaparak herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ekipleri, vatandaşların alışverişlerinde dikkatli olmaları, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında derhal yetkililere bildirmeleri gerektiğini belirtti. - AYDIN