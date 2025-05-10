Jandarma, Doğumda Hayvanı Kurtardı

Düzce'de büyükbaş hayvanın doğumu devriye atan jandarma personelinin müdahalesiyle gerçekleşti.

Gündolaması köyünde hayvan hırsızlıklarının önlenmesi çerçevesinde jandarma ekiplerince yapılan devriye esnasında merada otlayan büyükbaş hayvanın doğum esnasında zorlandığı fark edildi. Çevrede hayvan sahibinin olmadığını fark eden jandarma personelleri hemen hayvanın yanına giderek büyükbaş hayvanın doğumuna yardımcı oldu. Doğum yapan büyükbaş hayvanın ve yavrusunun durumunu kontrol eden jandarma ekipleri daha sonra hayvanın sahibi olan Ömer Konca'ya durum bildirerek, hayvanlar sağ olarak sahibine teslim edildi. - DÜZCE