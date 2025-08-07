Jandarma ekipleri Çekerek Lavanta Adasında Uçurtma Şenliği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Jandarma ekipleri Çekerek Lavanta Adasında Uçurtma Şenliği düzenledi

Jandarma ekipleri Çekerek Lavanta Adasında Uçurtma Şenliği düzenledi
07.08.2025 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anlamlı bir etkinliğe imza atarak şehit ve gazi yakınlarını Lavanta Adası'nda uçurtma şenliğinde bir araya getirdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anlamlı bir etkinliğe imza atarak şehit ve gazi yakınlarını Lavanta Adası'nda uçurtma şenliğinde bir araya getirdi.

Toplumsal duyarlılığı artırmak ve şehit gazi ailelerine moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hem keyifli anlar yaşadı hem de gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsledi. Etkinlik boyunca çocukların neşesi, ailelerin memnuniyeti ve jandarma personelinin yakın ilgisi sıcak bir atmosfer oluşturdu.

Lavanta tarlalarının eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen şenlikte, uçurtmalar gökyüzünde süzülürken, katılımcılara çeşitli ikramlar da sunuldu. Jandarma ekipleri ise gün boyunca şehit ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilenerek, onların yanında olduklarını bir kez daha hissettirdi.

Etkinlikte görev alan Jandarma Astsubay Melisa Gökbayrak "Bugün şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarına yönelik uçurtma faaliyeti icra ettik. Bu faaliyeti Çekerek ilçesi Lavanta Bahçesinde icra etmekteyiz. Şehit ve gazi ailelerimize yönelik bu tür faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Gökay Açıkgöz "Çekerek Lavanta Adasına böyle bir program yaptıkları için İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz. Şehit çocuklarımız, gazi çocuklarımız, şehit ailelerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gazi yakını Emine Topkaya ise "Jandarma komutanlığımıza böyle bir etkinlik düzenleyip bizleri tekrar çocukluğumuza götürdüğü için çocuklarımızla çocuk olabildiğimiz için teşekkür ederiz. Muhteşem bir manzara var. Harika bir yer. Lavanta kokuları eşliğinde Çekerek'teyiz. İlk defa uçurtma uçurdum" şeklinde konuştu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi adına önemli olduğunu vurgulayarak, şehit ve gazilerin emaneti olan ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu ifade etti. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Uçurtma Şenliği, Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Çekerek, yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma ekipleri Çekerek Lavanta Adasında Uçurtma Şenliği düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti
Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı
Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
AKINCI TİHA’dan LGK-82 ile hedefe tam isabet AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet
Çetenin sır küpü “Müptezel“ her önüne gelene sahte diploma dağıtmış Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
İhanetin bedeli ağır oldu Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı
Londra’da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü Londra'da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı

10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
10:00
Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
07:32
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid’in torunu sessizliğini bozdu
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
14:23
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
14:20
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
14:14
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
14:12
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor
Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
14:10
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
14:10
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış
Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
13:59
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 10:30:31. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarma ekipleri Çekerek Lavanta Adasında Uçurtma Şenliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.