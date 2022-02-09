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Jandarma ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı: Doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Jandarma ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı: Doğaya yem bıraktı

09.02.2022 09:52

Jandarma ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı: Doğaya yem bıraktı Batman'da, jandarma ekipleri ve Güvenlik Köy korucuları, kar yağışının yoğun olduğu kırsal alanlara yaban hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmemesi için doğaya yem bıraktı.

Jandarma ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı: Doğaya yem bıraktı

BATMAN - Batman'da, jandarma ekipleri ve Güvenlik Köy korucuları, kar yağışının yoğun olduğu kırsal alanlara yaban hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmemesi için doğaya yem bıraktı.

Batman'ın Sason İlçe jandarma komutanlığına bağlı jandarma personelleri ve Güvenlik Köy korucuları tarafından yoğun kar yağışının yaşandığı Dağçatı köyü kırsalında kar ve soğuktan etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Kırsala taşınan buğday, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için uygun alanlara serildi.

Jandarma ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı: Doğaya yem bıraktı
Jandarma ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı: Doğaya yem bıraktı
Jandarma ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı: Doğaya yem bıraktı

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Jandarma, Batman, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarma ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı: Doğaya yem bıraktı - Son Dakika


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