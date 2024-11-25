Jandarma Ekiplerinden Şehit Eşine Anlamlı Ziyaret

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Sekiz yıl önce Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın Aydın'da görev yapan öğretmen eşi Cansu Sağlam'ı unutmayan jandarma ekipleri, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Ocak 2016'da Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın öğretmen eşini unutmadı. Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit Sağlam'ın eşi Cansu Sağlam'ı görev yaptığı okulunda ziyaret eden jandarma ekipleri, Cansu Sağlam'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı. Duygu dolu anların da yaşandığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, şehit eşine çiçek takdim edildi. - AYDIN