Jandarma Ekiplerinden Şehit Eşine Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Jandarma Ekiplerinden Şehit Eşine Anlamlı Ziyaret

Jandarma Ekiplerinden Şehit Eşine Anlamlı Ziyaret

Diyarbakır'da sekiz yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın öğretmen eşi Cansu Sağlam, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Öğretmenler Günü'nde ziyaret edildi. Jandarma ekipleri, Cansu Sağlam'a çiçek takdim ederek duygusal anlar yaşattı.

25.11.2024 19:43
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Sekiz yıl önce Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın Aydın'da görev yapan öğretmen eşi Cansu Sağlam'ı unutmayan jandarma ekipleri, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Ocak 2016'da Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın öğretmen eşini unutmadı. Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit Sağlam'ın eşi Cansu Sağlam'ı görev yaptığı okulunda ziyaret eden jandarma ekipleri, Cansu Sağlam'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı. Duygu dolu anların da yaşandığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, şehit eşine çiçek takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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