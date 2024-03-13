Jandarma ekiplerinden silah kaçakçılığı operasyonu: 66 gözaltı - Son Dakika
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Yerel

Jandarma ekiplerinden silah kaçakçılığı operasyonu: 66 gözaltı

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Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda silah kaçakçılığına yönelik 66 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

13.03.2024 12:24  Güncelleme: 12:28
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Jandarma ekiplerinden silah kaçakçılığı operasyonu: 66 gözaltı

ORDU - Ordu'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 66 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kumru Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyeti kapsamında Kumru ilçesinde 59, Fatsa ilçesinde 4, Ünye ilçesinde 2 ve Akkuş ilçesinde 1 adrese operasyon düzenlendi. Toplamda 286 personelin katılımı ile düzenlenen operasyonda 66 şüpheli sahsın mesken, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 26 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet av tüfeği, 41 adet kurusıkı tabanca, 49 adet tabanca üst kapağı, 142 adet şarjör, 16 adet av tüfeği namlusu, 138 adet av tüfeği fişeği, 17 adet 7,6 milimetre G3 fişeği, bin 82 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 66 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinden silah kaçakçılığı operasyonu: 66 gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma ekiplerinden silah kaçakçılığı operasyonu: 66 gözaltı - Son Dakika

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