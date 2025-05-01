Jandarma Genel Komutanı Çardakçı, Bilecik\'te Ertuğrul Gazi Türbesi\'ni Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ilk olarak Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda düzenlenen yemin töreninin katıldı. Tören sonrası Orgeneral Çardakçı, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Buradan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesine giden Çardakçı, geleneksel 'Saygı Nöbeti' seremonisini izledi. Türbede Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve diğer ilçe protokolünün de eşlik ettiğini Çardakçı, türbe girişinde Alp kıyafetleriyle nöbet tutan askerlerin seremonisini ilgiyle takip etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK