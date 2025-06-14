Jandarma Genel Komutanlığı\'nın 186\'ncı yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı\'na çelenk bırakıldı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıldönümü çerçevesinde Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreni düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve beraberindeki heyetin katıldığı törende Topcu tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelengin anıta bırakılmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Heyetin anıt önünde toplu fotoğraf çekimiyle birlikte tören sona erdi. - İSTANBUL