Jandarma HAYDİ ekipleri, evcil hayvan sahiplerini bilgilendiriyor - Son Dakika

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma (HAYDİ) Timi, il merkezi ve ilçelerinde evcil hayvan sahiplerini ziyaret ederek bilgilendirmede bulunuyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma (HAYDİ) Timi tarafından Kastamonu merkez, Taşköprü ve Devrekani ilçelerine bağlı köylerde düzenlenen konferanslarla Tarım ve Orman Bakanlığının sahipli evcil hayvanlar konusundaki genelgesi hakkında bilgi verildi.

Konferanslara köy muhtarı ile birlikte 11 kişi katıldı. Jandarma HAYDİ Timi tarafından "sahipli evcil hayvanların kimliklendirilmesinin zorunlu olduğu ve uygulamanın son tarihinin 31 Aralık 2022 olduğu" anlatılarak, sahipli evcil hayvanların serbest veterinerlik hizmeti veren Veteriner Kliniklerinden çip takılarak sahiplik belgesini alabilecekleri konusunda hayvan sahiplerine bilgi verildi.

Ayrıca çevre kirliliğini önleme konusunda hayvansal atıklarının depolanma şekli, akarsuların kirletilmemesi ve HAYDİ uygulaması hakkında evcil hayvan sahipleri bilgilendirildi. - KASTAMONU