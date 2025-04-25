Jandarma, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Gençleri Bilgilendiriyor

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, spor salonunda bulunan gençleri, kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirdi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi TAYEM' de bulunan spor salonunda Söke Belediyesi - Aydın Spor Kulübü oyuncularına ve seyircilere KADES uygulamasını tanıttı. Ayrıca broşür dağıtımı da yapılarak bilgilendirmeler yapılırken, her iki takım oyuncuları mücadeleleri sebebiyle tebrik edilerek başarı temennisinde bulunuldu. - AYDIN