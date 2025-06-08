Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Germencik gişelerinde görevli personelin ve vatandaşların bayramını kutladı.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, Kurban Bayramı sebebiyle Aydın- İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde alınan tedbirleri yerinde inceledi. Aldemir daha sonra yol kullanıcılarının ve görevli personelin Kurban Bayram'ını tebrik ederek bölgeden ayrıldı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Jandarma Komutanı Aldemir'den Bayram Ziyareti - Son Dakika
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