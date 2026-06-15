Jandarmadan ödüllü satranç turnuvası - Son Dakika
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Jandarmadan ödüllü satranç turnuvası

Jandarmadan ödüllü satranç turnuvası
15.06.2026 15:53  Güncelleme: 15:55
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Gaziantep'te jandarmanın 187. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Gaziantep'te jandarmanın 187'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Köyü'nde satranç turnuvası düzenlendi. Kıyasıya müsabakalara sahne olan turnuvada sporcular, satrancın strateji, sabır ve disiplin değerlerini bir kez daha ortaya koydu.

Turnuva sonunda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülleri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen tarafından takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarmadan ödüllü satranç turnuvası - Son Dakika

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