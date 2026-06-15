Jandarmadan ödüllü satranç turnuvası

Gaziantep'te jandarmanın 187'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Köyü'nde satranç turnuvası düzenlendi. Kıyasıya müsabakalara sahne olan turnuvada sporcular, satrancın strateji, sabır ve disiplin değerlerini bir kez daha ortaya koydu.

Turnuva sonunda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülleri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen tarafından takdim edildi. - GAZİANTEP