Jandarma, Öğrencilere Mesleğini Tanıttı - Son Dakika
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Yerel

Jandarma, Öğrencilere Mesleğini Tanıttı

Jandarma, Öğrencilere Mesleğini Tanıttı
29.05.2025 11:22
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Aydın'da jandarma, ilkokul öğrencilerine mesleğini tanıttı ve Türk Bayrağı hediye etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri ile buluşarak mesleklerini tanıttı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, JAK Tim Komutanlığı ve Jandarma Köpek unsurlarının katılımıyla Nazilli Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirici bir program düzenlendi. Etkinlikte jandarma mesleği öğrencilere tanıtılırken, çocuklara Türk Bayrağı hediye edildi. Öğrenciler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve köpek unsurlarının gösterileriyle hem eğlendi hem de jandarmanın görevleri hakkında bilgi sahibi oldu. Programın sonunda jandarma personeliyle hatıra fotoğrafları çektiren öğrenciler, unutamayacakları bir gün geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocuklara jandarma sevgisini aşılamak ve milli değerleri pekiştirmek adına önemli olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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